Alte Feindinnen: Ist der Beef zwischen Emmy Russ und Yvonne Woelke Geschichte?Jetzt kostenlos streamen
Promis unter Palmen - Die Late Night Show
Folge 4: Alte Feindinnen: Ist der Beef zwischen Emmy Russ und Yvonne Woelke Geschichte?
45 Min.Folge vom 10.03.2025Ab 12
Das war ein tränenreicher Exit! Yvonne Woelke berichtet Andrea Kaiser und Jochen Bendel über ihre Zeit in Thailand. Von Iris Kleins Abschieds-Entschuldigung hält sie nicht besonders viel: "Für mir war das ehrlich gesagt ein PR-Gag!" Mit ihr rechnet Yvonne Woelke ab: "Sie kann das halt gut, Leute manipulieren!" Und dann kommt noch eine große Überraschung: Yvonnes alte Feindin Emmy Russ betritt das Studio. Und die hat einige versöhnliche Worte dabei. Ist der Beef jetzt Geschichte?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promis unter Palmen - Die Late Night Show
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality-Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH