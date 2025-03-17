Darum ist Nikola nicht da: Der überraschende ExitJetzt kostenlos streamen
Promis unter Palmen - Die Late Night Show
Folge 5: Darum ist Nikola nicht da: Der überraschende Exit
46 Min.Folge vom 17.03.2025Ab 12
Wir haben Fragen! Nikola kommt nicht zu Jochen Bendel und Evelyn Burdecki auf die Couch. Der Grund: Er ist krank. Hat er da bei Kim Virginia abgeschaut? Jochen und Evelyn spekulieren wild und analysieren die Situation ganz genau. Auch zu Gast ist unter anderem seine temporäre Zweit-Flamme Melody Haase. Sie berichtet über ihre Liebes-Situationen in Thailand. Auch Sarah Knappig nimmt auf der Couch Platz und gibt ihren Senf dazu. Was meint sie über die Liebesbeziehung von Kim und Nikola?
Genre:Unterhaltung, Reality-Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH