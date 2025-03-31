Folge 7: Kurz vorm Finale raus: Das sagt Claudia Obert zu dem Verrat!

Kurz vorm Finale raus: Das sagt Claudia Obert zu dem Verrat!Jetzt kostenlos streamen
Folge 7
44 Min.
Ab 12
"Es sind verlogene Typen da [...], es sind Schleimer da, es sind Hochstapler da. Das volle Sortiment.", resümiert Claudia Obert. "An meine persönlichen Grenzen hat mich Cosimo gebracht, nicht nur wegen seiner Illoyalität.", gesteht sie. Auch Giulia Siegel hat einiges über den Freundschafts-Verrat zu sagen. Jochen Bendel und Mr. Trash TV kitzeln aus den beiden so einiges raus und lauschen gespannt den Antworten. Und dann gibt es noch ein Champagner-Sekt-Tasting - mit überraschendem Ausgang!
Genre:Unterhaltung, Reality-Spielshow, Dokumentation
Altersfreigabe:
12