Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!

SAT.1Staffel 3Folge 2vom 24.02.2025
106 Min.Folge vom 24.02.2025Ab 12

Showdown bei "Promis unter Palmen": Vor der Tür der Villa steht ein Überraschungsgast. Ob Iris Klein sich über die neue Mitbewohnerin freuen wird? Die Stimmung in Thailand ist auf jeden Fall angespannt. Neben heißen Flirts, kommt es zu heftigen Streitereien und harte Worte fallen.

