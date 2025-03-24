Extreme Grenzüberschreitungen und ein großes ComebackJetzt kostenlos streamen
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Folge 6: Extreme Grenzüberschreitungen und ein großes Comeback
104 Min.Folge vom 24.03.2025Ab 12
Es herrscht explosive Stimmung in der Villa bei "Promis unter Palmen". Es kommt zu heftigen Grenzüberschreitungen, die weitreichende Konsequenzen mit sich ziehen. Außerdem kommt es zu einem Comeback und die Karten werden neu gemischt. Pläne werden geschmiedet und immer wieder kommt es zu massiven Streitereien.
