Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!

Stress, Streit und Strategie

SAT.1Staffel 3Folge 5vom 17.03.2025
Stress, Streit und Strategie

Stress, Streit und StrategieJetzt kostenlos streamen

Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!

Folge 5: Stress, Streit und Strategie

105 Min.Folge vom 17.03.2025Ab 12

Schluss mit Friede, Freude, Harmonie! Immer häufiger kommt es zu Konflikten und Meinungsverschiedenheiten zwischen den Promis. Es bilden sich zwei Gruppen. Ziel ist es, die lästigen Konkurrenten gezielt rauszuwerfen. Taktische Pläne und Intrigen werden geschmiedet.

