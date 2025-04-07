Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!

SAT.1Staffel 3Folge 8vom 07.04.2025
109 Min.Folge vom 07.04.2025Ab 12

Das große Finale bei "Promis unter Palmen" steht an. Ab jetzt kämpft jeder für sich! Die Promis stellen sich dem härtesten Finale aller Zeiten. Wer schnappt sich die Kohle und die goldene Kokosnuss und gewinnt "Promis unter Palmen" 2025?

