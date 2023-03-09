Property Brothers - Traumhaus für immer!
Folge vom 09.03.2023: Wo alles begann
44 Min.Folge vom 09.03.2023
Marlon und Katrina lernten sich als Teenager im Haus von Marlons Eltern kennen, das ein beliebter Treffpunkt für große Zusammenkünfte war. Viele Jahre später sind sie verheiratet und haben eine kleine Tochter, die in Marlons geliebten Elternhaus aufwachsen soll, das er geerbt hat. Doch die letzte Renovierung liegt über 20 Jahre zurück, weshalb das Haus im Inneren veraltet und leer ist. Drew und Jonathan sollen dabei helfen, es wieder mit Leben zu füllen und ein Zuhause für die dreiköpfige Familie zu schaffen, in dem sie sich so wohlfühlen wie Marlon, als er noch ein Kind war.
