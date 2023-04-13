Property Brothers - Traumhaus für immer!
Folge vom 13.04.2023: In bester Gesellschaft
44 Min.Folge vom 13.04.2023
Nachdem Emily und Adhir eine historische Villa in der Nachbarschaft ihrer Träume mitten in Los Angeles erworben haben, müssen sie feststellen, dass ihr Haus im spanischen Revival-Stil in einem schlimmen Zustand ist. Zum Glück wohnt Drew in einem ähnlichen Haus ganz in der Nähe, sodass er und Jonathan ihre Kenntnis nutzen können, um das Wohnzimmer, das Esszimmer und die Küche neu zu gestalten. Das Resultat vereint die kalifornische Leichtigkeit mit mediterranem Charme und einem modernen Twist. Das perfekte Haus für Emily und Adhir, um ihre kleine Tochter großzuziehen.
