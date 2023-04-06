Property Brothers - Traumhaus für immer!
Folge vom 06.04.2023: Die Hundedusche
44 Min.Folge vom 06.04.2023
Nachdem er das Haus seiner Großeltern geerbt hat, plant Alex, es in ein Haus zu verwandeln, in das er mit seiner Partnerin Ginger, ihren beiden Hunden und seiner umfangreichen Gitarrensammlung hineinwachsen kann. Alex hat schöne Kindheitserinnerungen an das Haus, aber er ist bereit für eine große Veränderung für die nächste Generation. Jonathan und Drew gestalten die Küche, das Esszimmer, das Wohnzimmer und den Garten neu, damit das Paar mit ihren Freund:innen und Familie – und eines Tages auch mit ihren Kindern – neue Erinnerungen schaffen kann.
