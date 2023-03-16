Property Brothers - Traumhaus für immer!
Folge vom 16.03.2023: Das Haus der Tante
45 Min.Folge vom 16.03.2023
Monica und Adrian haben das Familienhaus von Monicas Tante geerbt, und in den letzten Jahren haben sie die Tradition fortgesetzt, Großfamilien-Feiern zu veranstalten. Sie lieben das Haus und die Lage, aber es ist unpraktisch und sehr veraltet, also ist es Zeit für eine große Renovierung, um ein neues Zuhause für die Ewigkeit zu schaffen. Jonathan und Drew öffnen den Hauptwohnbereich komplett und modernisieren den 80er-Jahre-Stil, damit Monica und Adrian und die Familie auch die nächsten Jahrzehnte stilvoll zusammenkommen können.
