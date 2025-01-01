PULS 24 Wirtschaftstalk mit Leo BauernbergerJetzt kostenlos streamen
PULS 24 Wirtschaftstalk
Folge 16: PULS 24 Wirtschaftstalk mit Leo Bauernberger
14 Min.
Im "PULS 24 Wirtschaftstalk" spricht Isabella Richtar diese Woche mit Leo Bauernberger, Geschäftsführer von SalzburgerLand Tourismus. Darüber, wie Covid-19 den Tourismus über den Haufen geworfen und neu ausgerichtet hat UND warum es nie attraktiver war in Österreich Urlaub zu machen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 24 Wirtschaftstalk
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4