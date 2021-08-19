Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24 Wirtschaftstalk

PULS 24 Innovationstalk mit Gerald Hüther

PULS 24Staffel 1Folge 26vom 19.08.2021
PULS 24 Innovationstalk mit Gerald Hüther

PULS 24 Wirtschaftstalk

Folge 26: PULS 24 Innovationstalk mit Gerald Hüther

14 Min.Folge vom 19.08.2021

Im "PULS 24 Innovationstalk" spricht Isabella Richtar diese Woche mit Gerald Hüther, Neurobiologe und Hirnforscher. Unter anderem darüber, warum uns Lieblosigkeit krank macht und wie wir alle den Weg zum Glück finden.

