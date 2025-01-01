Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
PULS 24 Wirtschaftstalk

PULS 24 Wirtschaftstalk mit Trendforscher Kühmayer

PULS 24Staffel 1Folge 4
PULS 24 Wirtschaftstalk mit Trendforscher Kühmayer

PULS 24 Wirtschaftstalk mit Trendforscher KühmayerJetzt kostenlos streamen

PULS 24 Wirtschaftstalk

Folge 4: PULS 24 Wirtschaftstalk mit Trendforscher Kühmayer

13 Min.

Im "PULS 24 Wirtschaftstalk" spricht Isabella Richtar diese Woche mit Franz Kühmayer, Trendforscher am Zukunftsinstitut in Wien, unter anderem über die Benefits und Tücken der Homeoffice-Ära und warum es bald ohne bedingungslosem Grundeinkommen nicht mehr gehen wird.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

PULS 24 Wirtschaftstalk
PULS 24
PULS 24 Wirtschaftstalk

PULS 24 Wirtschaftstalk

Alle 3 Staffeln und Folgen