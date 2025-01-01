Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 1Folge 344
14 Min.

Im "PULS 24 Innovationstalk" spricht Isabella Richtar diese Woche mit Markus Wagenseil, Segment Manager beim Lichttechnologie-Anbieter Tridonic. Unter anderem darüber warum wir vor lauter Licht nichts mehr sehen und welche Rolle Beleuchtung beim Megatrend „Smart Cities“ spielt.

