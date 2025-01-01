PULS 24 Wirtschaftstalk mit Markus WagenseilJetzt kostenlos streamen
Folge 344: PULS 24 Wirtschaftstalk mit Markus Wagenseil
14 Min.
Im "PULS 24 Innovationstalk" spricht Isabella Richtar diese Woche mit Markus Wagenseil, Segment Manager beim Lichttechnologie-Anbieter Tridonic. Unter anderem darüber warum wir vor lauter Licht nichts mehr sehen und welche Rolle Beleuchtung beim Megatrend „Smart Cities“ spielt.
