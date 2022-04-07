PULS 4 Spezial zum Thema "Krankes Fleisch?": Der Runde TischJetzt kostenlos streamen
PULS 4 Spezial
Folge 10: PULS 4 Spezial zum Thema "Krankes Fleisch?": Der Runde Tisch
PULS 4/24 Infodirektorin Corinna Milborn lädt zu einem hochkarätig besetzten Runden Tisch zum Thema "Fleisch in Österreich". Vertreter:innen aus Politik, Handel, Gastro, Fleischproduktion und Tierschutz diskutieren zu entscheidenden Fragen wie: Was muss sich ändern in unserem Umgang mit Fleisch und Tier? Wie viel Wert wird auf Tierwohl gelegt? Und wie viel soll und darf Fleisch kosten? Zu Gast sind u.a.: - Johannes Rauch, u.a. Tierschutz- und Sozialminister, Die Grünen - Tanja Dietrich-Hübner, Leiterin Nachhaltigkeit, REWE International - Johann Schlederer, Geschäftsführer, Schweinebörse - Eva Rosenberg, Länderchefin, Vier Pfoten Österreich - Florian Klenk, Chefredakteur, Der Falter und Autor von u.a. "Bauer und Bobo" - Zugeschaltet: Mario Pulker, Spartenobmann Gastronomie, Wirtschaftskammer
