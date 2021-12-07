Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4 Spezial: „Geld oder Leben? – Was darf Gesundheit kosten?“

PULS 4Staffel 1Folge 5vom 07.12.2021
PULS 4 Spezial: „Geld oder Leben? – Was darf Gesundheit kosten?“

57 Min.Folge vom 07.12.2021Ab 6

In einem PULS 4-Spezial nimmt Infochefin Corinna Milborn das österreichische Gesundheitssystem unter die Lupe, spricht mit Patient:innen, denen eine lebensrettende Therapie vom Staat verwehrt bleibt und lässt Expert:innen und Ärzt:innen zu Wort kommen.

PULS 4
