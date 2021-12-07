PULS 4 Spezial: „Geld oder Leben? – Was darf Gesundheit kosten?“Jetzt kostenlos streamen
PULS 4 Spezial
Folge 5: PULS 4 Spezial: „Geld oder Leben? – Was darf Gesundheit kosten?“
57 Min.Folge vom 07.12.2021Ab 6
In einem PULS 4-Spezial nimmt Infochefin Corinna Milborn das österreichische Gesundheitssystem unter die Lupe, spricht mit Patient:innen, denen eine lebensrettende Therapie vom Staat verwehrt bleibt und lässt Expert:innen und Ärzt:innen zu Wort kommen.
