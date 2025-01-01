Anschlag auf uns - Die Terrornacht vom 2. NovemberJetzt kostenlos streamen
PULS 4 Spezial
Folge 3: Anschlag auf uns - Die Terrornacht vom 2. November
46 Min.Ab 6
PULS 24 Chefreporterin Magdalena Punz stellt in der Dokumentation jene Menschen in den Vordergrund, die in der Terrornacht vom 2. November 2020 unverschuldet zu Opfern geworden sind und heute noch mit den Auswirkungen dieser Nacht zu kämpfen haben.
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4