PULS 4 Spezial: Der Corona Impfcheck vom 14.11.2021Jetzt kostenlos streamen
PULS 4 Spezial
Folge 4: PULS 4 Spezial: Der Corona Impfcheck vom 14.11.2021
95 Min.Folge vom 14.11.2021Ab 6
Österreich steckt mitten in der vierten Corona-Welle. Fast 10.000 Infektionen am Tag bringen unser Gesundheitssystem an den Rand des Zusammenbruchs. Doch die Impfrate in Österreich bleibt im europäischen Vergleich niedrig. Viele Menschen haben nach wie vor Vorbehalte gegenüber der Impfung. PULS 4 widmet sich all diesen Fragen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 4 Spezial
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4