PULS 4 Spezial: Der Corona Impfcheck vom 14.11.2021

95 Min.Folge vom 14.11.2021Ab 6

Österreich steckt mitten in der vierten Corona-Welle. Fast 10.000 Infektionen am Tag bringen unser Gesundheitssystem an den Rand des Zusammenbruchs. Doch die Impfrate in Österreich bleibt im europäischen Vergleich niedrig. Viele Menschen haben nach wie vor Vorbehalte gegenüber der Impfung. PULS 4 widmet sich all diesen Fragen.

