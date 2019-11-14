Queen of Drags
Folge 1: Folge 1
103 Min.Folge vom 14.11.2019Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz stellen den Drag Queens jede Woche eine neue Aufgabe und bewerten, wer von ihnen das Motto am besten umsetzt und das Zeug zur "Queen of Drags" hat. Passend zum Motto "The Art of Drag" wird heute die bekannteste Drag Queen Deutschlands, Olivia Jones, die Jury ergänzen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Queen of Drags
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben