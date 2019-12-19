Zum Inhalt springenBarrierefrei
Queen of Drags

ProSiebenStaffel 1Folge 6vom 19.12.2019
Folge 6: Finale

93 Min.Folge vom 19.12.2019Ab 12

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Finale! Die Finalistinnen zeigen sich unter dem Motto "Candyland" von ihrer süßen Seite. Welche Drag Queen holt sich die Krone? Die heutige Gast-Jurorin ist Laganja Estranja.

