Queen of Drags
Folge 3: Folge 3
102 Min.Folge vom 28.11.2019Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Passend zum Wochenmotto "Fairytale" sollen sich die Queens in Märchenfiguren verwandeln und die Zuschauer und Jury in eine Traumwelt mitnehmen. Dabei sind ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Welche Drag Queen verzaubert das Publikum sowie die Juroren Heidi Klum, Conchita Wurst, Bill Kaulitz und Gastjurorin Leona Lewis?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Queen of Drags
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben