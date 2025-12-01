Queen of the Oil Patch
Folge 1: Staffel 1 Folge 1
23 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
In der ersten Folge lernen wir Massey Whiteknife kennen – ein Mensch, der zwei völlig unterschiedliche Leben führt. Massey lebt eine Hälfte seines Lebens als Öl-Unternehmer, der versucht, sein Geschäft auszubauen; die andere Hälfte lebt er als überdrehte Künstlerin namens Iceis Rain.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12