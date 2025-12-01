Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Queen of the Oil Patch

Staffel 1 Folge 4

OUTtvStaffel 1Folge 4vom 01.12.2025
Staffel 1 Folge 4

Staffel 1 Folge 4Jetzt kostenlos streamen

Queen of the Oil Patch

Folge 4: Staffel 1 Folge 4

23 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Massey versucht, sein Unternehmen in der örtlichen Bergbaugemeinde auszubauen, und ein Teil des Plans besteht darin, Iceis in das Unternehmen zu holen. Aber Iceis ist ein wildes Partygirl, und Massey macht sich Sorgen, dass ihre Outfits aus den Bars nicht in die Sitzungssäle passt. Um Iceis' Garderobe auf Vordermann zu bringen, geht Massey mit seiner Freundin Amanda einen Shopping-Tag.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Queen of the Oil Patch
OUTtv
Queen of the Oil Patch

Queen of the Oil Patch

Alle 2 Staffeln und Folgen