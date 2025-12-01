Queen of the Oil Patch
Folge 5: Staffel 1 Folge 5
23 Min. 01.12.2025 Ab 12
Massey räumt auf und wirft Überbleibsel seiner Vergangenheit über Bord. Und die beste Art eines Neuanfangs: Ein Flohmarkt. Außerdem besucht ihn seine Ex-Verlobte, und sie schwelgen in Erinnerungen an die Schulzeit, als Massey glaubte, er sei dazu bestimmt, zu heiraten und Kinder zu kriegen. Während Massey in Fort McKay aufräumt, bereitet Iceis in Edmonton eine Show mit Rowdy Rock n' Roller vor.
Genre:Dokudrama, Reality, LGBTQ+
