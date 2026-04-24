Rätsel des Bermudadreiecks
Folge 5: Flug 19
44 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 12
Fünf US-Navy-Flugzeuge verschwinden spurlos im Bermuda-Dreieck. Ein Expertenteam mit modernster Technologie geht der Frage nach, was mit den Maschinen passierte und wo sie sich heute befinden.
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Rätsel des Bermudadreiecks
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Entertainment GmbH