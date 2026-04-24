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Rätsel des Bermudadreiecks

Flug 19

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 01.05.2026
Flug 19

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Rätsel des Bermudadreiecks

Folge 5: Flug 19

44 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 12

Fünf US-Navy-Flugzeuge verschwinden spurlos im Bermuda-Dreieck. Ein Expertenteam mit modernster Technologie geht der Frage nach, was mit den Maschinen passierte und wo sie sich heute befinden.

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