Rätsel des Bermudadreiecks
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Rätsel des Bermudadreiecks
Das Gebiet im westlichen Atlantik zwischen Florida, Bermuda und Puerto Rico, macht immer wieder Schlagzeilen, da dort ungewöhnlich häufig Schiffe und Flugzeuge spurlos verschwinden. Nun setzen vier ambitionierte Abenteurer alles daran, die Mysterien rund um das Bermuda-Dreieck endgültig zu lüften.
Genre:Dokumentation, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Entertainment GmbH