Das Geheimnis der Yacht-CJetzt kostenlos streamen
Rätsel des Bermudadreiecks
Folge 6: Das Geheimnis der Yacht-C
44 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 12
Ein glaubwürdiger Zeuge findet das Wrack eines verschollenen Schiffs, doch es liegt über 16 Kilometer von der gemeldeten Absturzstelle entfernt. Experten starten eine Ermittlung. Sie wollen erfahren, was sich wirklich im Meer verbirgt.
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Rätsel des Bermudadreiecks
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Entertainment GmbH