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Rätsel des Bermudadreiecks

Das Geheimnis der Yacht-C

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 01.05.2026
Das Geheimnis der Yacht-C

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Rätsel des Bermudadreiecks

Folge 6: Das Geheimnis der Yacht-C

44 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 12

Ein glaubwürdiger Zeuge findet das Wrack eines verschollenen Schiffs, doch es liegt über 16 Kilometer von der gemeldeten Absturzstelle entfernt. Experten starten eine Ermittlung. Sie wollen erfahren, was sich wirklich im Meer verbirgt.

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