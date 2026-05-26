Real Rookies USK - Wer schafft es ins Kommando?
Folge 4: Die Razzia
26 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12
Die Ausbildung geht in die heiße Phase, der letzte von sechs harten Monaten: Das finale Szenario beim Training für "lebensbedrohliche Einsatzlagen" ist eng angelehnt an einen echten Einsatz des USK. Für die verbliebenen 16 Anwärter folgt der erste Ernstfall: Sie unterstützen bei einer großangelegten Razzia. Der Einsatz wird für die jungen Beamten zur Bewährungsprobe - nicht nur taktisch, sondern auch im Umgang mit der anschließenden öffentlichen Kritik an der Verhältnismäßigkeit des Vorgehens.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Real Rookies USK - Wer schafft es ins Kommando?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft, Dokumentation
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ProSieben