Real Rookies USK - Wer schafft es ins Kommando?
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Real Rookies USK - Wer schafft es ins Kommando?
Das USK - kurz für Unterstützungskommando - wird gerufen, wenn es für andere Polizei-Einheiten zu gefährlich wird. Razzien, Hochrisiko-Fußballspiele, Anti-Terror-Einsätze: In dieser fünfteiligen Serie begleitet "Galileo" die Ausbildung der spezialisierten Kräfte. Ein halbes Jahr: sportliche Grenzerfahrung, Training für lebensbedrohliche Einsatzlagen und die ersten echten Einsätze. Wer hält der körperlichen und psychischen Belastung stand und schafft es am Ende der sechs Monate ins Kommando?
Genre:Wissenschaft, Dokumentation
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ProSieben