Zwischen Großeinsatz und AbschlusspanikJetzt kostenlos streamen
Real Rookies USK - Wer schafft es ins Kommando?
Folge 5: Zwischen Großeinsatz und Abschlusspanik
26 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12
Das Finale der sechsmonatigen Spezialausbildung - doch Schluss ist noch lange nicht: Es warten weitere Großeinsätze, darunter die Sicherung eines Fußballspiels mit Ultras sowie der Polizei-Großeinsatz bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Zwischen Schlafmangel und Druck entscheidet sich nun, wer das Zeug zum USK-Beamten hat. Den emotionalen Höhepunkt bildet die feierliche Verleihung des begehrten USK-Overalls mit dem Greif-Abzeichen. Wer schafft es ins Kommando?
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Real Rookies USK - Wer schafft es ins Kommando?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft, Dokumentation
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ProSieben