Real Survivor
Folge 3: Odyssee durch die Sahara
34 Min.Ab 12
10 Tage verloren in der Sahara Wüste, den extremen Temperaturen ausgesetzt. "Galileo"-Reporter Johannes Musial will wissen, wie sich dieser Überlebenskampf anfühlt und stellt sich dem Extrem-Experiment. Erschöpfung, Frust und eine nächtliche Rettungsaktion: Wie lange hält er durch?
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben