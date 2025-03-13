Zum Inhalt springenBarrierefrei
GalileoStaffel 2Folge 3
34 Min.Ab 12

10 Tage verloren in der Sahara Wüste, den extremen Temperaturen ausgesetzt. "Galileo"-Reporter Johannes Musial will wissen, wie sich dieser Überlebenskampf anfühlt und stellt sich dem Extrem-Experiment. Erschöpfung, Frust und eine nächtliche Rettungsaktion: Wie lange hält er durch?

Galileo
