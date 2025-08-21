Horrortrip auf der LuftmatratzeJetzt kostenlos streamen
Real Survivor
Folge 7: Horrortrip auf der Luftmatratze
19 Min.Ab 12
Über 20 Stunden treibt die russische Touristin Olga Kudlo im Sommer 2018 auf einer Luftmatratze im offenen Meer vor Kreta - alleine und ohne Orientierung. Wie konnte Olga diese Ausnahmesituation überstehen? "Galileo" rekonstruiert die Geschehnisse.
