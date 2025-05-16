Real Survivor
Folge 6: 4 Tage im offenen Meer
25 Min.Ab 12
Wie überlebt man 75 Stunden im offenen Meer? Rob Hewitt hat das geschafft und erzählt seine unglaubliche Geschichte. Der Neuseeländer kämpfte gegen Kälte, Dehydrierung und extreme psychische Belastung, bis er schließlich gerettet wurde. Gemeinsam mit Rob und einem Survival-Experten erleben wir, was es bedeutet, in einer ausweglosen Situation die Nerven zu behalten und kreative Lösungen zu finden. Welche Tricks helfen wirklich, um nicht aufzugeben?
Real Survivor
12
