Gestrandet auf einer einsamen InselJetzt kostenlos streamen
Real Survivor
Folge 5: Gestrandet auf einer einsamen Insel
28 Min.Ab 12
Sechs Teenager gestrandet auf einer einsamen Insel und ein 15 Monate andauernder Überlebenskampf: "Galileo"-Reporter Jan Stremmel trifft den heute 78-jährigen Überlebenden Mano Totau und wagt selbst das Insel-Experiment.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Real Survivor
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben