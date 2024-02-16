Dicke Luft im Camp: Melody stellt Luis zur RedeJetzt kostenlos streamen
Reality Backpackers
Folge 12: Dicke Luft im Camp: Melody stellt Luis zur Rede
28 Min.Folge vom 16.02.2024Ab 12
Das Schicksal des Glücks-Elefanten liegt in den Händen der Backpacker. Melody stellt Luis zur Rede, um endlich die Wahrheit zu erfahren. Gleichzeitig steht ein Team vor einer schwierigen Wahl: "Luxus" Übernachtung oder einem anderen Team etwas gönnen?
Reality Backpackers
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:TH, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Joyn