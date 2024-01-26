Reality Backpackers
Folge 8: Alle drehen durch
26 Min.Folge vom 26.01.2024Ab 12
Nach dem aufwühlenden Treffen versuchen sich die Backpacker wieder zu beruhigen. Doch die Ruhe währt nicht lange, denn die nächste Karma-Kiste stellt das Selbstverständnis der Teams auf den Kopf.
Reality Backpackers
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:TH, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
