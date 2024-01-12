Ein verführerisches AngebotJetzt kostenlos streamen
Reality Backpackers
Folge 4: Ein verführerisches Angebot
23 Min.Folge vom 12.01.2024Ab 12
Verstreut über die Insel versuchen die Backpacker-Teams die Orientierung zu behalten und die Startvilla zu finden. Dabei müssen sie Versuchungen widerstehen und ahnen: Erliegen sie den Verführungen, wird das Karma das nicht lange ungestraft lassen.
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:TH, 2023
Altersfreigabe:
12
