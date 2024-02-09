Erste Krisen bringen die Backpacker zur VerzweiflungJetzt kostenlos streamen
Reality Backpackers
Folge 3: Erste Krisen bringen die Backpacker zur Verzweiflung
31 Min.Folge vom 09.02.2024Ab 12
Schockiert von ihren Unterkünften, verbringen die Teams ihre erste Nacht. Während Cosimo mit undurchdachten Ausgaben seine Teampartnerin Melody zur Verzweiflung bringt, erhalten Cecilia und Luis ein verführerisches Angebot.
