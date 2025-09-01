Zum Inhalt springenBarrierefrei
Planet MoviesStaffel 4Folge 11
Folge 11: Tödliche Spiele

27 Min.Ab 16

Nachdem Daisy mit ihrem neuen Freund Michael geschlafen hat, finden sie sich als Geiseln ihres Ex wieder. Dieser hat sie die ganze Zeit beobachtet und aufgenommen, und sogar eine Bombe versteckt, in der Hoffnung, Daisy zurückzugewinnen. Ein schmaler Grat zwischen Liebe und Wahnsinn.

