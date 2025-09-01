Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Rhythmus der Nacht

Planet MoviesStaffel 4Folge 2
Im Rhythmus der Nacht

Folge 2: Im Rhythmus der Nacht

31 Min.Ab 16

Sally entdeckt das Tagebuch ihrer Großmutter aus den 1930er Jahren, und diese war nicht so leidenschaftslos, wie vermutet. Eines Nachts traf sie Mac in einem Güterwagen. Obwohl sie nur eine Nacht zusammen verbrachtenen, würde er ihre wahre Liebe bleiben.

