Red Shoe Diaries - Erotische Tagebücher
Folge 4: Ballett der Liebe
33 Min.Ab 16
Eine talentierte junge Tänzerin gerät in eine Dreiecksbeziehung mit einem renommierten Choreografen. Dieser wird vom Tod seiner ersten Liebe und ihres Geisterengels heimgesucht, als er versucht, sie in seiner Arbeit neu zu erschaffen. Während die Tänzerin versucht, sein Herz zu gewinnen.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Erotik, Drama, Romanze
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film