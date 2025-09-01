Red Shoe Diaries - Erotische Tagebücher
Folge 12: Verführung nach Punkten
29 Min.Ab 16
Kate ist eine Fotografin, die die Liebe aufgegeben hat. Bis sie sich in Max verliebt, einen kämpfenden Boxer, dem sie erlaubt, in ihrem Loft zu bleiben, während sie gemeinsam an einer Parfümwerbung arbeiten. Mit Max' Hilfe lernt Kate wieder zu lieben.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Red Shoe Diaries - Erotische Tagebücher
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Erotik, Drama, Romanze
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film