Reingelegt!
Folge 1: Staffel 1 Folge 1: Love Scam
50 Min. 18.05.2022 Ab 12
Lovescammer nutzen Online-Fake-Profile, um Internetusern die große Liebe vorzutäuschen. Nicht wenige Menschen fallen darauf herein und nehmen Kontakt auf. Dabei ist ihnen nicht bewusst, welch böse Absichten die Betrüger mit ihren Nachrichten verfolgen. "Reingelegt!" zeigt die teils mafiösen Strukturen, die sich hinter dem "Scamming" verbergen.
Genre: Reality, Krimi
Produktion: AT, 2022
