Staffel 1 Folge 2: Der falsche Adelige

ATVStaffel 1Folge 2vom 25.05.2022
51 Min.Folge vom 25.05.2022Ab 12

Fünf Jahre lang trieb er in Wien unter falschem Namen sein Unwesen. Inzwischen ist bekannt, dass der Mann, den viele Österreicher als Stefan von Habsburg-Lothringen kennengelernt haben, in Wirklichkeit kein Adeliger, sondern vielmehr ein Waisenkind mit brasilianischen Wurzeln ist. Unter der falschen Identität hatte der Betrüger gezielt junge Männer um ihre Ersparnisse gebracht. "Reingelegt!" lässt die zahlreichen Opfer wie auch den Täter selbst zu Wort kommen.

ATV
