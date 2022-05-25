Staffel 1 Folge 2: Der falsche AdeligeJetzt kostenlos streamen
Reingelegt!
Folge 2: Staffel 1 Folge 2: Der falsche Adelige
51 Min. 25.05.2022 Ab 12
Fünf Jahre lang trieb er in Wien unter falschem Namen sein Unwesen. Inzwischen ist bekannt, dass der Mann, den viele Österreicher als Stefan von Habsburg-Lothringen kennengelernt haben, in Wirklichkeit kein Adeliger, sondern vielmehr ein Waisenkind mit brasilianischen Wurzeln ist. Unter der falschen Identität hatte der Betrüger gezielt junge Männer um ihre Ersparnisse gebracht. "Reingelegt!" lässt die zahlreichen Opfer wie auch den Täter selbst zu Wort kommen.
