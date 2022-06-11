Staffel 1 Folge 3: HochstaplerJetzt kostenlos streamen
Reingelegt!
Folge 3: Staffel 1 Folge 3: Hochstapler
50 Min. Ab 12
Praktizierende Ärzte mit gefälschtem Diplom, Heiratsschwindler, falsche Polizisten. Sowohl im Netz als auch im wirklichen Leben suchen sie sich unschuldige Menschen als Opfer, verletzten Gefühle, zerstören Existenzen. Folge 3 der ATV-Serie "Reingelegt" blickt hinein in die perfide Welt der Hochstapler.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4