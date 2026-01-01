Reingelegt!
3 StaffelnAb 12
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Reingelegt!
Sie bringen hilflose Menschen um ihre Ersparnisse, nehmen falsche Identitäten an. "Reingelegt!" begibt sich auf Spurensuche, hinein in die perfide Welt der Lügner und Betrüger.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 2: ProsiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 3: ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH
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