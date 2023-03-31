Zum Inhalt springenBarrierefrei
Reingelegt!

Staffel 02 Folge 02: OkkultbetrügerInnen

ATVStaffel 2Folge 2vom 31.03.2023
47 Min.Folge vom 31.03.2023Ab 12

Sie sprechen ihre nichtsahnenden Opfer auf der Straße, vor Kirchen oder Friedhöfen an und bieten ihnen an ihre Hand zu lesen. Wenn man einmal auf die Betrügerinnen reingefallen ist, ist es oft schon zu spät. Sogenannte Okkultbetrüger:innen treiben in ganz Österreich ihr Unwesen. Immer auf der Suche nach abergläubischen Opfern, denen sie das Geld aus der Tasche ziehen können.

