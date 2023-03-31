Staffel 02 Folge 02: OkkultbetrügerInnenJetzt kostenlos streamen
Reingelegt!
Folge 2: Staffel 02 Folge 02: OkkultbetrügerInnen
47 Min.Folge vom 31.03.2023Ab 12
Sie sprechen ihre nichtsahnenden Opfer auf der Straße, vor Kirchen oder Friedhöfen an und bieten ihnen an ihre Hand zu lesen. Wenn man einmal auf die Betrügerinnen reingefallen ist, ist es oft schon zu spät. Sogenannte Okkultbetrüger:innen treiben in ganz Österreich ihr Unwesen. Immer auf der Suche nach abergläubischen Opfern, denen sie das Geld aus der Tasche ziehen können.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Reingelegt!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4