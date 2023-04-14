Staffel 02 Folge 04: BeautypfuschJetzt kostenlos streamen
Folge vom 14.04.2023
Im Jänner fliegt in Wien eine falsche Beauty-Ärztin auf. Sie soll bei zahlreichen Frauen Botox-, Hyaloron- und andere Behandlungen durchgeführt haben ohne Ärztin zu sein. In großem Stil soll sie in ihrer noblen Beautyklinik in der Innenstadt Eingriffe durchgeführt haben. Zahlreiche Opfer klagen über Pfuschbehandlungen und Folgeschäden.
