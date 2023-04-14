Zum Inhalt springenBarrierefrei
Reingelegt!

Staffel 02 Folge 04: Beautypfusch

ATVStaffel 2Folge 4vom 14.04.2023
Staffel 02 Folge 04: Beautypfusch

Folge vom 14.04.2023

Im Jänner fliegt in Wien eine falsche Beauty-Ärztin auf. Sie soll bei zahlreichen Frauen Botox-, Hyaloron- und andere Behandlungen durchgeführt haben ohne Ärztin zu sein. In großem Stil soll sie in ihrer noblen Beautyklinik in der Innenstadt Eingriffe durchgeführt haben. Zahlreiche Opfer klagen über Pfuschbehandlungen und Folgeschäden.

