Staffel 02 Folge 03: RipdealJetzt kostenlos streamen
Reingelegt!
Folge 3: Staffel 02 Folge 03: Ripdeal
50 Min.Folge vom 07.04.2023Ab 12
Alles beginnt mit einem vermeintlich lukrativen Geschäft – und endet mit einer Abzocke in großem Stil. Ripdealer spielen ihren Opfern die große Welt vor und nehmen sie dann aus. Es gibt viele verschiedene Varianten von Ripdeal-Maschen. Entweder die Opfer bieten hochpreisige Gegenstände zum Verkauf an und ziehen so die Aufmerksamkeit der Täter auf sich. Oder sie werden von vermeintlichen Unternehmern kontaktiert, um vielversprechende Geschäfte abzuschließen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Reingelegt!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4